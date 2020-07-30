Несмотря на использование контрацептивов женщина забеременела и родила тройню

Бетани призналась, что беременность протекала очень непросто. Сначала у нее начались схватки на 26 неделе, в то время как для тройни норма – около 38 недель. Женщину срочно отправили в больницу, где врачи сумели остановить процесс, что доносить детей еще 5 недель. В итоге две девочки и один мальчик появились на свет на 8 месяце в результате запланированного кесарева сечения. Бетани пришлось рожать в разгар коронавирусной пандемии: «Это было сюрреалистично, не так, как обычно. Я переживала, но все волнение от рождения ребенка забрал коронавирус. Мы не могли делать то, что делали бы нормальные родители». Правда молодой матери пришлось провести в больнице целых 3 недели, так как дети родились недоношенными и были подключены к аппаратам искусственного дыхания. В первые два дня женщина даже не могла видеть их чаще раза в день. Однако сейчас у малышей все хорошо, и они уже дома с мамой.

Фото: depositphotos

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