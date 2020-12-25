Женщина потеряла дочь и четырех внуков в пожаре перед Рождеством

За несколько месяцев до смерти ей сделали трансплантацию кожи, ампутацию пальца ноги и трахеостомию, но медики не смогли спасти жизнь британки. В поджоге обвинили двух мужчин. 24-летний Зак Болланд и 26-летний Дэвид Уорролл были осуждены по четырем пунктам обвинения в убийстве и приговорены к пожизненному заключению.

По словам матери, ее дочь Мишель любила праздновать Рождество со своими шестью детьми в доме в Уокдене, Большой Манчестер. 59-летняя Сандра уточнила, что все еще чувствует их присутствие в своем доме, но боль от их потери растет с каждым годом. «Люди всегда говорят мне: «Ой, должно быть, становится легче сейчас, три года спустя», но это не так», - признается она.

Ранее в Петербурге младенец остался сиротой из-за коронавируса, от болезни погибла вся его семья. Женщина на 32-й неделе беременности, ее 64-летний отец и 61-летняя мать умерли в течение недели, заразившись COVID-19. Врачам Боткинской больницы удалось спасти только малыша.