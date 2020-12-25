Женщина потеряла дочь и четырех внуков в пожаре перед Рождеством
Как уточнила пожилая женщина, это худшее время, так как она осталась без 37-летней дочери Мишель Пирсон, и внуков: 15-летнего Деми, восьмилетнего Брэндона, семилетней Лейси и трехлетней Лии. Дети погибли от отравления дымом 11 декабря 2017 года. Их мать скончалась от тяжелейших ожогов 20 месяцев спустя, 25 августа 2019 года, сжимая в руках фотографию своих малышей.
Sandra Lever has described the festive period as the "worst" time of the year following the deaths of Michelle Pearson, 37, and children Demi, 15, Brandon, eight, Lacie, seven, and Lia, three#MichellePearson #Hospitals #Arson https://t.co/9gdM3X78kO— H24 News UK (@h24news_uk) December 25, 2020
За несколько месяцев до смерти ей сделали трансплантацию кожи, ампутацию пальца ноги и трахеостомию, но медики не смогли спасти жизнь британки. В поджоге обвинили двух мужчин. 24-летний Зак Болланд и 26-летний Дэвид Уорролл были осуждены по четырем пунктам обвинения в убийстве и приговорены к пожизненному заключению.
По словам матери, ее дочь Мишель любила праздновать Рождество со своими шестью детьми в доме в Уокдене, Большой Манчестер. 59-летняя Сандра уточнила, что все еще чувствует их присутствие в своем доме, но боль от их потери растет с каждым годом. «Люди всегда говорят мне: «Ой, должно быть, становится легче сейчас, три года спустя», но это не так», - признается она.
Ранее в Петербурге младенец остался сиротой из-за коронавируса, от болезни погибла вся его семья. Женщина на 32-й неделе беременности, ее 64-летний отец и 61-летняя мать умерли в течение недели, заразившись COVID-19. Врачам Боткинской больницы удалось спасти только малыша.
Фото: pexels.com
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