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Женщина потеряла дочь и четырех внуков в пожаре перед Рождеством

Жительница Великобритании Сандра Левер потеряла дочь и четырех внуков в пожаре перед Рождеством, пишет The Sun.

Как уточнила пожилая женщина, это худшее время, так как она осталась без 37-летней дочери Мишель Пирсон, и внуков: 15-летнего Деми, восьмилетнего Брэндона, семилетней Лейси и трехлетней Лии. Дети погибли от отравления дымом 11 декабря 2017 года. Их мать скончалась от тяжелейших ожогов 20 месяцев спустя, 25 августа 2019 года, сжимая в руках фотографию своих малышей.

За несколько месяцев до смерти ей сделали трансплантацию кожи, ампутацию пальца ноги и трахеостомию, но медики не смогли спасти жизнь британки. В поджоге обвинили двух мужчин. 24-летний Зак Болланд и 26-летний Дэвид Уорролл были осуждены по четырем пунктам обвинения в убийстве и приговорены к пожизненному заключению.

По словам матери, ее дочь Мишель любила праздновать Рождество со своими шестью детьми в доме в Уокдене, Большой Манчестер. 59-летняя Сандра уточнила, что все еще чувствует их присутствие в своем доме, но боль от их потери растет с каждым годом. «Люди всегда говорят мне: «Ой, должно быть, становится легче сейчас, три года спустя», но это не так», - признается она.

Ранее в Петербурге младенец остался сиротой из-за коронавируса, от болезни погибла вся его семья. Женщина на 32-й неделе беременности, ее 64-летний отец и 61-летняя мать умерли в течение недели, заразившись COVID-19. Врачам Боткинской больницы удалось спасти только малыша.

Фото: pexels.com

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