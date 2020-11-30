Вся семья новорожденного умерла за неделю от коронавируса
Женщина на 32-й неделе беременности, ее 64-летний отец и 61-летняя мать умерли в течение недели, заразившись COVID-19. Врачам Боткинской больницы удалось спасти только малыша. Известно, что 36-летняя женщина по имени Светлана была замужем, но развелась. Она трудилась администратором в стоматологии. Беременную девушку поддерживали родители, с отцом будущего ребенка она не жила.
Как пишет «Фонтанка», 5 ноября умер отец Светланы, 8 ноября ушла из жизни она сама, а 12 ноября от коронавируса скончалась ее мать. Малыш родился в день смерти своей матери, которая была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Светлана назвала сына Киреем в честь дедушки.
Семью похоронили в 1,3 тысячи километрах от Петербурга. Организацией похорон занимался старший брат отца Светланы, приехавший с малой родины. На данный момент мальчиком занимаются органы опеки и по месту нахождения, и по месту прописки. Мальчика хотят забрать в семью родственники с Поволжья и двоюродная сестра матери Лариса, у которой есть трое своих детей.
Фото: pixabay.com
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