Женщина получила открытку с поздравлением от покойной матери

Так как на штемпеле значилась дата 20 июня 2015 года, женщина поняла, что письмо было отправлено давно. В конверте она нашла открытку с поздравлением с днем рождения.

Как призналась Катрина, она не знает, почему послание так задержалось, но это точно является знаком для нее. «Кто-то на работе мне сказал: "Значит, было предназначено, чтобы ты получила его сейчас, а не тогда"», — подчеркнула она.

Ранее 53-летняя Лиза Резерфорд стала суррогатной матерью для своей дочери Келси Пирс, которой врачи вынесли страшный диагноз «бесплодие». Американка Келси и ее муж Кайл очень хотели стать родителями, но все их попытки зачать ребенка естественным способом не увенчались успехом. Тогда они потратили все свои сбережения и даже залезли в долги, пытаясь осуществить свою мечту при помощи экстракорпорального оплодотворения, однако и оно не решило проблему. Им помогла мать девушки.