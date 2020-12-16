Женщина получила открытку с поздравлением от покойной матери
Жительница города Янгстаун, штат Огайо, проверила почтовый ящик во время обеденного перерыва. Она заметила в нем конверт, который выделялся среди остальных писем. По словам американки, в строке обратного адреса был указан дом матери. «Я посмотрела на почерк и поняла, что послание было написано ею. Моя мать скончалась в 2018 году», — объяснила она.
Woman receives birthday card mailed by her late mother in 2015: An Ohio woman said a birthday card her mother mailed to her in 2015 finally arrived this month -- two years after the older woman's death. https://t.co/dRoEzLG0V1— Opening Day Game (@OpeningDayNFL) December 15, 2020
Так как на штемпеле значилась дата 20 июня 2015 года, женщина поняла, что письмо было отправлено давно. В конверте она нашла открытку с поздравлением с днем рождения.
Как призналась Катрина, она не знает, почему послание так задержалось, но это точно является знаком для нее. «Кто-то на работе мне сказал: "Значит, было предназначено, чтобы ты получила его сейчас, а не тогда"», — подчеркнула она.
Ранее 53-летняя Лиза Резерфорд стала суррогатной матерью для своей дочери Келси Пирс, которой врачи вынесли страшный диагноз «бесплодие». Американка Келси и ее муж Кайл очень хотели стать родителями, но все их попытки зачать ребенка естественным способом не увенчались успехом. Тогда они потратили все свои сбережения и даже залезли в долги, пытаясь осуществить свою мечту при помощи экстракорпорального оплодотворения, однако и оно не решило проблему. Им помогла мать девушки.
Фото: pixabay.com
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