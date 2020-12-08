Мать и ее бесплодная в течение многих лет дочь родили с разницей в пару недель

Видя страдания дочери, ее мать Лиза предложила свои услуги. После долгих раздумий пара приняла ее предложение. В феврале 2020 года 53-летней женщине подсадили эмбрион, который удачно прижился. А в конце марта того же года Келси с удивлением обнаружила, что и сама беременна. В итоге вместо депрессии по поводу несбывшихся надежд, супруги стали готовиться к рождению сразу двоих малышей. «После того как я слышала плохие новости три года подряд, я ни разу не выходила из кабинета гинеколога счастливая, потому просто не могла поверить, что подобное может быть возможно, – заявила Келси. – Я проплакала от радости месяц подряд».

На 36 неделе у Лизы диагностировали преэклампсию – потенциально опасное осложнение беременности, характеризующееся высоким кровяным давлением, потому ей предстояло экстренное кесарево сечение. Спустя 12 часов на свет появилась девочка Эверли. А спустя 7 недель в отделении для рожениц оказалась и Келси, также родившая раньше срока малышку Аву. Сейчас девочки уже находятся дома, а их мать говорит: «Каждый раз, когда мне тяжело или я очень устаю, то напоминаю себе, что моя мечта наконец-то сбылась. Я ценю эти трудности еще больше, потому что знаю, как много времени и усилий потратила на эту мечту».

Фото: facebook Kelsi Pierce

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!