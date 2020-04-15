Женщина испытала на себе вакцину от коронавируса и рассказала о впечатлениях

Месяц назад в США начались испытания вакцины от COVID-19 на людях. Теперь, 15 апреля, первая женщина, которой был сделан укол, выразила готовность рассказать о своем опыте. Пациентка Национального института аллергии и инфекционных заболеваний в Сиэтле сравнила первую дозу вакцины от коронавируса с прививкой от гриппа.

«В первый день у меня была слегка повышенная температура. На второй день у меня сильно болела рука. Но на этом все — после этого все было в порядке», — поделилась 44-летняя Дженнифер Халлер с редактором The Telegraph своими ощущениями.

На днях Дженнифер получит вторую дозу и останется под наблюдением врачей до весны 2021 года.

«Я горда тем, что внесла свой вклад в борьбу с COVID-19», — подчеркнула она.

Всего в эксперименте участвуют 45 добровольцев.