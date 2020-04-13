В России разработали препарат от коронавируса и готовятся к его испытаниям

В понедельник, 13 апреля, на совещании с Владимиром Путиным по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил хорошую весть.

«Компания российская разработала лекарственный препарат, который тестировался нашими коллегами в ряде стран, это уже полностью российский аналог, и произвела первую партию для клинических испытаний. Мы ждем, что сегодня она должна внести пакет документов экспертами. В течение короткого времени будут оценены доклинические исследования», — цитирует «РИА Новости».

Испытания начнутся менее чем через две недели.

Президент России в ходе мероприятия подчеркнул, что ситуация с распространением COVID-19 в России не улучшается.

«Нам нужен хороший, профессиональный прогноз. Не только среднесрочный или долгосрочный, но и на период ближайших 3-7-10 дней. Я прошу правительство вести и постоянно обновлять такой прогноз исходя из реально складывающейся обстановки. Прошу докладывать мне об этом ежесуточно», — обратился он.