В России разработали препарат от коронавируса и готовятся к его испытаниям
В понедельник, 13 апреля, на совещании с Владимиром Путиным по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил хорошую весть.
«Компания российская разработала лекарственный препарат, который тестировался нашими коллегами в ряде стран, это уже полностью российский аналог, и произвела первую партию для клинических испытаний. Мы ждем, что сегодня она должна внести пакет документов экспертами. В течение короткого времени будут оценены доклинические исследования», — цитирует «РИА Новости».
Испытания начнутся менее чем через две недели.
Президент России в ходе мероприятия подчеркнул, что ситуация с распространением COVID-19 в России не улучшается.
«Нам нужен хороший, профессиональный прогноз. Не только среднесрочный или долгосрочный, но и на период ближайших 3-7-10 дней. Я прошу правительство вести и постоянно обновлять такой прогноз исходя из реально складывающейся обстановки. Прошу докладывать мне об этом ежесуточно», — обратился он.
Фото: Globallookpress
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