Женщина искала своего брата-близнеца и узнала, что училась с ним в одном классе

Но она пошла дальше — Уорнер «раскопала» данные о голосовании, в которых содержалась информация о трех мужчинах, родившихся в тот же день, что и она. Одним из них был Майк Джекмен, который приходился одноклассником Уорнер. Американка написала ему в Facebook. Тест ДНК подтвердил догадки — Майк и Карен оказались двойняшками, разлученными в детстве. «Это заполнило пустоту в моей жизни, о которой я даже не знал», — подчеркнул Джекмен. Брат и сестра решили поддерживать тесные связи и встречаются несколько раз в неделю.

Ранее Лидия Эллен купила на подаренные в день рождения деньги ДНК-тест и узнала неожиданный секрет о своем возрасте. Всю жизнь девушка думала, что она родилась в мае 1998 года. В медицинских документах указано, что она появилась на свет в ноябре 1995 года.

Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:

7 главных фактов о благотворительности в России

Как воспитать в ребенке привычку помогать: 7 советов

Почему не нужно бояться помогать другим: 11 вопросов о благотворительности

Масштаб во благо: как большой бизнес помогает людям