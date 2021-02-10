Девушка сдала тест ДНК и узнала неприятный секрет о своем возрасте
Девушка прошла ДНК-тестирование и нашла дальних родственников с разных концов света. После она решила заполнить свой профиль в системе, чтобы построить генеалогическое древо. Когда она вводила дату рождения, выяснилось, что в базе данных нет человека с таким именем, появившегося на свет в это число. Поискав дома свою медицинскую карту, она выяснила, что первый раз ее вакцинировали в июле 1997 года, когда ей было полтора года.
При этом всю жизнь девушка думала, что она родилась в мае 1998 года. В медицинских документах указано, что она появилась на свет в ноябре 1995 года. «Следовательно, в этом году мне исполнится 26 лет, а не 23 года», — подчеркнула героиня.
Эллен добавила, что не является приемным ребенком и всегда жила со своими родителями. Она пообещала рассказать в следующих роликах, удалось ли ей разобраться со своей датой рождения.
Видео набрало множество просмотров. По мнению пользователей, если то, что говорит девушка, правда, то она должна была ощутить это. «Разница в три года сильно ощущается в детском возрасте. Представляю, как ты говоришь, что тебе четыре года, хотя на самом деле тебе семь лет», — написали они. «Извини, но это невозможно», — добавили другие скептики. «Звучит так, будто тебя в детстве похитили», — решили юзеры.
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Фото и видео: TikTok/@Lydelle, pixabay.com_
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