Девушка сдала тест ДНК и узнала неприятный секрет о своем возрасте

При этом всю жизнь девушка думала, что она родилась в мае 1998 года. В медицинских документах указано, что она появилась на свет в ноябре 1995 года. «Следовательно, в этом году мне исполнится 26 лет, а не 23 года», — подчеркнула героиня.

Эллен добавила, что не является приемным ребенком и всегда жила со своими родителями. Она пообещала рассказать в следующих роликах, удалось ли ей разобраться со своей датой рождения.

Видео набрало множество просмотров. По мнению пользователей, если то, что говорит девушка, правда, то она должна была ощутить это. «Разница в три года сильно ощущается в детском возрасте. Представляю, как ты говоришь, что тебе четыре года, хотя на самом деле тебе семь лет», — написали они. «Извини, но это невозможно», — добавили другие скептики. «Звучит так, будто тебя в детстве похитили», — решили юзеры.

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