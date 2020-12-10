Жених внезапно скончался на второй день после свадьбы

Он начал задыхаться на церковной службе и потерял сознание. Его срочно госпитализировали, но в больнице он скончался. Причиной смерти пациента признали оторвавшийся тромб в левом легком.

Как пишет издание, Рой недавно вернулся из Израиля, где отучился в магистратуре на агронома. Кроме того, он трудился по специальности в городе Капчорва. Родные и друзья объяснили, что он был умным, спокойным и скромным человеком. Они не могут поверить в случившееся.

Ранее жених в Новосибирской области до смерти избил невесту в день свадьбы. Инцидент произошел в селе Прокудское 29 сентября. 33-летний пьяный жених между 16.00 и 17.00 напал на девушку и убил ее. Он наносил 36-летней невесте удары руками и ногами по голове, туловищу и конечностям.