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Жена футболиста Мамаева рассказала о скором разводе

Алана Мамаева снова готовится стать одинокой мамой после пяти лет брака.

Долгое время Павла и Алану Мамаеву считали одной из самых ярких и красивых «футбольных» пар. Длинноногая брюнетка модельной внешности родила мужу дочь Алису, вместе они воспитывали и ее сына Алекса от первого брака. Сегодня Алана сообщила журналистам, что ее брак на грани краха.

«Мы разводимся <...> Нет, не ссорились. Он просто резко изменился. Все стало не так. Я не хочу разводиться, но, видимо, это не избежать», — цитирует ее слова издание «Лайф».

Заявление пока не подано, и есть шанс, что семья справится с кризисом. Ведь на совместных фотографиях с празднования 30-летнего юбилея Павла они оба выглядели счастливо.

Павел и Алана поженились в 2013 году. Мужчина ни в чем не отказывал своей избраннице, и она радовала его в ответ. «Грудь сделала после второго ребенка. Я не хотела особо то и делать, мне Паша сказал: "Давай может сделаем?"», — рассказывала жена футболиста. Когда избранник уехал продолжать карьеру в Краснодар, покорно последовала за ним, хоть и высказывала явное недовольство стилем жизни в городе, расположенном более чем за тысячу километров от столицы.

Фото: instagram

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