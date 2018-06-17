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Нос, губы, ноги, попа, грудь: 30-летняя жена футболиста Мамаева перечислила все свои пластические операции

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Аланы Мамаевой

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Алана Мамаева откровенно рассказала о пластических операциях.

Жену футболиста ФК «Краснодар» Алану Мамаеву часто сравнивают с Анджелиной Джоли. Молодая женщина не скрывает, что является частой гостьей пластических хирургов, и даже публикует в блоге послеоперационные снимки. Но несмотря на явное сходство со звездой уверяет: у нее нет конкретного идеала внешности.

«Я перфекционист. Я не стремлюсь к идеалу какому-то конкретно кого-то. Я в своей голове нарисовала, какой я должна быть. Вот есть мои ноги, я знаю какими они должны быть», — призналась она в эфире Youtube-шоу «Точки Nad И». Тут же Мамаева перечислила все свои манипуляции с внешностью.

Когда это было на пике моды, Алана увеличила губы, затем вернулась к прежним объемам. Сейчас она поддерживает их с помощью инъекций.

Четыре раза жена футболиста «делала» нос. «Вот его сделали, вроде он нормальный. Проходит год — и он кривой, плюс я дышать не могу», — пояснила она.

Не так давно Мамаева сделала подтяжку ног. Сделав несколько надрезов, доктор убрал лишнюю кожу, которая осталась из-за потери 40 килограммов после беременности. Перед подтяжкой хирург посоветовал ей сделать «хотя бы бугорок, чтобы обозначить попу» — теперь Алана носит импланты в ягодицах.

Грудь Мамаевой также ненатуральна: «Грудь сделала после второго ребенка. Я не хотела особо то и делать, мне Паша сказал: "Давай может сделаем?"», — поделилась жена футболиста.

Молодая женщина призналась, что даже после всех перенесенных операций видит в себе недостатки: асимметрию глаз, «нога одна выше другой».

А вы когда-нибудь хотели в себе что-то изменить?

Фото: instagram

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