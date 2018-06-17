Нос, губы, ноги, попа, грудь: 30-летняя жена футболиста Мамаева перечислила все свои пластические операции

Жену футболиста ФК «Краснодар» Алану Мамаеву часто сравнивают с Анджелиной Джоли. Молодая женщина не скрывает, что является частой гостьей пластических хирургов, и даже публикует в блоге послеоперационные снимки. Но несмотря на явное сходство со звездой уверяет: у нее нет конкретного идеала внешности.

«Я перфекционист. Я не стремлюсь к идеалу какому-то конкретно кого-то. Я в своей голове нарисовала, какой я должна быть. Вот есть мои ноги, я знаю какими они должны быть», — призналась она в эфире Youtube-шоу «Точки Nad И». Тут же Мамаева перечислила все свои манипуляции с внешностью.