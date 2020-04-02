«Ждем второго пупсика»: гимнастка Яна Кудрявцева объявила о беременности и показала округлившийся живот
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Фото: Instagram
1 апреля Яна Кудрявцева опубликовала на своей страницей фото, на котором позирует с мужем и демонстрирует округлившийся живот. «Это вам не шуточки», — написала она. Многие решили, что это первоапрельская шутка, а гимнастка на самом деле не беременна.
И вот теперь Яна решила подтвердить догадки о ее интересном положении, опубликовав еще несколько эффектных снимков, на которых видно ее изменившуюся фигуру. «Многие подумали,что предыдущее фото это первоапрельская шутка) Но нет,друзья..это не шутка мы ждём второго пупсика!! Срок ещё не большой,но я не могла не поделиться с вами этой радостной новостью», — сообщила она о скором пополнении в семействе.
Напомним, что в июне 2018 года 13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева, выигравшая серебряную медаль Олимпиады в Рио-де-Жанейро, и хоккеист команды «Салават Юлаев» Дмитрий Кугрышев объявили о помолвке. Немногим позже состоялась тайная свадьба, на которой присутствовали самые близкие. В декабре того же года у них родилась дочь Ева.
Фото: Instagram
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