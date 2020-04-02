«Ждем второго пупсика»: гимнастка Яна Кудрявцева объявила о беременности и показала округлившийся живот

И вот теперь Яна решила подтвердить догадки о ее интересном положении, опубликовав еще несколько эффектных снимков, на которых видно ее изменившуюся фигуру. «Многие подумали,что предыдущее фото это первоапрельская шутка) Но нет,друзья..это не шутка мы ждём второго пупсика!! Срок ещё не большой,но я не могла не поделиться с вами этой радостной новостью», — сообщила она о скором пополнении в семействе.