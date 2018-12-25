21-летняя гимнастка Яна Кудрявцева впервые стала мамой

В июне 13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева и хоккеист команды «Салават Юлаев» Дмитрий Кугрышев объявили о помолвке. Немногим позже состоялась тайная свадьба, на которой присутствовали самые близкие. О беременности спортсменка расскахала в октябре, а сегодня призналась: она впервые стала мамой.
«Папка!! Я тебя люблю», — поздравила Яна молодого отца.
У пары родилась девочка, она появилась на свет 25 декабря. Рост, вес и имя ребенка родители пока не разглашают.
Поздравляем молодую пару!
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram