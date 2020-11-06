Заброшенную тюрьму XVIII века превратили в дорогой отель

Гостям представят три типа номеров: классический, семейный и губернаторский с выходом в частный лаундж. Сохранен облик и тюремных коридоров. При этом отель украсили стеклянным потолком. Для гостей будут работать ресторан, бистро и бар. Можно будет заказать экскурсию.

Бодминская тюрьма была построена в конце XVIII века. Она проработала до 1927 года. Известно, что во время Первой мировой войны в здании хранились сокровища королевства, а также такие ценности, как Книга судного дня и коронационные регалии монархов. На протяжении последних двух десятилетий тюрьма была заброшенной, однако по ней продолжали водить экскурсии.