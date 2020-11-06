Заброшенную тюрьму XVIII века превратили в дорогой отель
Фото: instagram.com/thebodminjailhotel
Гостям представят три типа номеров: классический, семейный и губернаторский с выходом в частный лаундж. Сохранен облик и тюремных коридоров. При этом отель украсили стеклянным потолком. Для гостей будут работать ресторан, бистро и бар. Можно будет заказать экскурсию.
Бодминская тюрьма была построена в конце XVIII века. Она проработала до 1927 года. Известно, что во время Первой мировой войны в здании хранились сокровища королевства, а также такие ценности, как Книга судного дня и коронационные регалии монархов. На протяжении последних двух десятилетий тюрьма была заброшенной, однако по ней продолжали водить экскурсии.
Ранее стилист Сарита Шарма, живущая в лондонском районе Сербитон, рассказала, как смогла сделать свой дом похожим на роскошный отель без ущерба для бюджета. Режим самоизоляции впервые за 22 года дал Сарите время и возможности для ремонта и дополнения аксессуарами четырехэтажного дома в Сербитоне. Она использовала мебель и предметы, которые она собирала во время путешествий и фотосессий.
Фото и видео: Instagram/@thebodminjailhotel, pexels.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!