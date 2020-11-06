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Заброшенную тюрьму XVIII века превратили в дорогой отель

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Фото: instagram.com/thebodminjailhotel

В Великобритании тюрьму XVIII века превратили в дорогой отель, пишет The Sun. Уникальный объект находится в графстве Корнуолл. Создатели отеля постарались максимально сохранить облик исторического здания. Номера в гостинице — это бывшие камеры осужденных. Проживание в отеле стоит от 130 фунтов стерлингов (13 тысяч рублей) за ночь. Остановиться в отделе можно будет уже в феврале 2021 года.

Гостям представят три типа номеров: классический, семейный и губернаторский с выходом в частный лаундж. Сохранен облик и тюремных коридоров. При этом отель украсили стеклянным потолком. Для гостей будут работать ресторан, бистро и бар. Можно будет заказать экскурсию.

Бодминская тюрьма была построена в конце XVIII века. Она проработала до 1927 года. Известно, что во время Первой мировой войны в здании хранились сокровища королевства, а также такие ценности, как Книга судного дня и коронационные регалии монархов. На протяжении последних двух десятилетий тюрьма была заброшенной, однако по ней продолжали водить экскурсии.

Ранее стилист Сарита Шарма, живущая в лондонском районе Сербитон, рассказала, как смогла сделать свой дом похожим на роскошный отель без ущерба для бюджета. Режим самоизоляции впервые за 22 года дал Сарите время и возможности для ремонта и дополнения аксессуарами четырехэтажного дома в Сербитоне. Она использовала мебель и предметы, которые она собирала во время путешествий и фотосессий.

Фото и видео: Instagram/@thebodminjailhotel, pexels.com

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