Стилист во время самоизоляции превратила дом в роскошный отель
Фото: instagram.com/saritastylist
По ее словам, в 2020 году ей захотелось пожить в атмосфере бутик-отеля из-за коронавирусных ограничений: большинство времени пришлось находиться дома. Режим самоизоляции впервые за 22 года дал Сарите время и возможности для ремонта и дополнения аксессуарами четырехэтажного дома в Сербитоне.
Она использовала мебель и предметы, которые она собирала во время путешествий и фотосессий. «Дом ранее был минималистичным, выкрашен в белый цвет, с полами из светлого дерева. Мне казалось, это был чистый холст для съемок и работы на телевидении, - говорит Сарита, которая часто помогает своему мужу, фотографу интерьеров Доминику Блэкмору. - Мои дети, Тобиас и Либерти, ненавидели то, что у них нет нормального дома с семейными фотографиями в рамках повсюду». Женщина захотела обустроить жилище так, чтобы оно стало более уютным. Сначала пара покрасила гостиную. Свежий слой краски полностью преобразил помещение.
Стилист, создававшая образы для таких известных брендов, как Habitat, M&S и Dulux, любит перемещать предметы по дому, чтобы оценить, где они смотрятся лучше. Так она поступила и с гостиной – в работу пошли самые разнообразные артефакты с путешествий.
«Чем причудливее, тем лучше – у меня была пара американских автомобильных капотов, которые выступали реквизитом во время модной фотосессии, оригинальная кирпичная форма, винтажная шкура зебры из Намибии и работы уличного художника, - говорит женщина. - Корзины из ротанга на стене гостиной были куплены в Зимбабве еще до рождения моих детей и долгие годы прятались на чердаке. Я нашла их во время изоляции, и, к счастью, они все еще были в отличном состоянии».
В спальне использовали малийскую глиняную ткань из Замбии и поставили корзины из «зимбабвийского тайника». Сарита объединила каркас старой кровати с изголовьем, купленным на eBay, поставила кресло от IKEA и повесила длинные дешевые шторы. Ей понравились драматические зеленые панели в дополнительной спальне, поэтому она использовала их в качестве успокаивающего фона для нового рабочего пространства в кабинете, добавив коврики.
В спальне Тобиаса с камина соскребли штукатурку, чтобы обнажить потрясающую солнечно-желтую оригинальную плитку под ней. Самым большим проектом стал заброшенный сад. «Этой весной зная, что мы будем проводить много времени дома, мы освежили территорию терракотовой краской, которую можно использовать как внутри, так и снаружи. У нас не было денег, чтобы покрасить всю желтую стену в задней части дома, поэтому вымыли ее под давлением и покрасили в черный цвет только нижнюю часть, что прекрасно сработало», - объяснила она.
Фото: Instagram/ @saritastylist
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!