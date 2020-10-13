Стилист во время самоизоляции превратила дом в роскошный отель

«Чем причудливее, тем лучше – у меня была пара американских автомобильных капотов, которые выступали реквизитом во время модной фотосессии, оригинальная кирпичная форма, винтажная шкура зебры из Намибии и работы уличного художника, - говорит женщина. - Корзины из ротанга на стене гостиной были куплены в Зимбабве еще до рождения моих детей и долгие годы прятались на чердаке. Я нашла их во время изоляции, и, к счастью, они все еще были в отличном состоянии».

В спальне использовали малийскую глиняную ткань из Замбии и поставили корзины из «зимбабвийского тайника». Сарита объединила каркас старой кровати с изголовьем, купленным на eBay, поставила кресло от IKEA и повесила длинные дешевые шторы. Ей понравились драматические зеленые панели в дополнительной спальне, поэтому она использовала их в качестве успокаивающего фона для нового рабочего пространства в кабинете, добавив коврики.

В спальне Тобиаса с камина соскребли штукатурку, чтобы обнажить потрясающую солнечно-желтую оригинальную плитку под ней. Самым большим проектом стал заброшенный сад. «Этой весной зная, что мы будем проводить много времени дома, мы освежили территорию терракотовой краской, которую можно использовать как внутри, так и снаружи. У нас не было денег, чтобы покрасить всю желтую стену в задней части дома, поэтому вымыли ее под давлением и покрасили в черный цвет только нижнюю часть, что прекрасно сработало», - объяснила она.