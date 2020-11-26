Заботливый отец обогатился на десятки миллионов рублей благодаря дождю
Мужчина живет в городе Анмор, провинция Британская Колумбия. Как уточнил счастливчик, он вез сына на футбол, но занятие отменилось из-за непогоды. В дороге мальчик проголодался, и Скривенер заехал на заправку. Он решил купить ребенку что-нибудь на перекус. В супермаркете продавец предложил приобрести несколько билетов мгновенной лотереи Set for Life.
Добравшись до дома, канадец проверил билеты. Выяснилось, что он выиграл 675 тысяч канадских долларов (39,2 миллиона рублей). Для того чтобы убедиться в победе, он вернулся на заправку и отсканировал билет. «Это был приятный сюрприз», — подчеркнул победитель. Бернард уточнил, что на свой выигрыш купит Ford Mustang Shelby GT500. Оставшиеся от приобретения автомобиля мечты средства он отложит на будущее.
Ранее жительница Австралии обнаружила, что ключ к богатству полгода висел на ее холодильнике. Билет, принесший ее владелице джекпот в 200 тысяч австралийских долларов (10,9 миллиона рублей), был куплен еще в апреле.
Тогда австралийка повесила его на холодильник и забыла о нем. В результате прошедшего 28 апреля розыгрыша купленный ею билет принес семье богатство, однако радостную новость они узнали только спустя шесть месяцев.
Фото: pixabay.com
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