Заботливый отец обогатился на десятки миллионов рублей благодаря дождю

Добравшись до дома, канадец проверил билеты. Выяснилось, что он выиграл 675 тысяч канадских долларов (39,2 миллиона рублей). Для того чтобы убедиться в победе, он вернулся на заправку и отсканировал билет. «Это был приятный сюрприз», — подчеркнул победитель. Бернард уточнил, что на свой выигрыш купит Ford Mustang Shelby GT500. Оставшиеся от приобретения автомобиля мечты средства он отложит на будущее.

Ранее жительница Австралии обнаружила, что ключ к богатству полгода висел на ее холодильнике. Билет, принесший ее владелице джекпот в 200 тысяч австралийских долларов (10,9 миллиона рублей), был куплен еще в апреле.

Тогда австралийка повесила его на холодильник и забыла о нем. В результате прошедшего 28 апреля розыгрыша купленный ею билет принес семье богатство, однако радостную новость они узнали только спустя шесть месяцев.