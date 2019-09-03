За полцены? Дмитрий Тарасов продает дом, в котором живет с беременной Анастасией Костенко

За все это, сообщают СМИ, спортсмен хочет выручить 78 миллионов рублей — в два раза меньше, чем он в него вложил (около 160 миллионов). Однако есть версия, что эти данные не верны.

Злые языки сообщают: футболист боится не осилить бремя, которое его ждет, ведь уже третий месяц он сидит без работы. Оптимистично настроенные поклонники уверены: семья спортсмена решила подыскать что-то попросторнее. «Будет забавно, если дом купит Бузова», — остроумничают в Сети.

А как считаете вы, какова причина этого решения?