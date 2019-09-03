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За полцены? Дмитрий Тарасов продает дом, в котором живет с беременной Анастасией Костенко

СМИ узнали о решении 32-летнего Дмитрия Тарасова продать дом, который он строил вместе с Ольгой Бузовой.

В минувший вторник Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко сообщили, что ждут второго ребенка. Вслед за этой новостью последовала и другая: футболист решил продать дом, в котором сейчас живет его семейство.

Строительством дома занималась бывшая жена спортсмена, певица Ольга Бузова. Отделкой — нынешняя жена, модель Анастасия Костенко. Внутри трехэтажного особняка площадью в 1000 квадратных метров, расположенного в котеджном поселке «Соловьиная роща» — гардеробная, шесть спален, бассейн с мозаикой в виде футбольного мяча, гараж. Снаружи — футбольное поле, домик для персонала и озеро, на берегу которого для жителей поселка оборудован пляж.

За все это, сообщают СМИ, спортсмен хочет выручить 78 миллионов рублей — в два раза меньше, чем он в него вложил (около 160 миллионов). Однако есть версия, что эти данные не верны.

Злые языки сообщают: футболист боится не осилить бремя, которое его ждет, ведь уже третий месяц он сидит без работы. Оптимистично настроенные поклонники уверены: семья спортсмена решила подыскать что-то попросторнее. «Будет забавно, если дом купит Бузова», — остроумничают в Сети.

А как считаете вы, какова причина этого решения?

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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