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«Я выполнила все условия, но это ни к чему не привело»: Милана Кержакова подает в суд на отца своего ребенка

Жена Александра Кержакова считает, что он ее обманул.

Сегодня стало известно, что Милана Кержакова подает в суд на своего бывшего мужа. «Главная цель моей жизни — это борьба за моего сына. Я выполнила все условия Александра, но это ни к чему не привело. Я буду бороться за своего сына так, как моя семья боролась за меня, не выкладывая все на просторы интернета. Мы никому на самом деле не нужны, кроме наших родителей и детей. И, если мне придётся отдать жизнь за своего ребенка, я не буду думать ни секунды. Я больше не боюсь», — пояснила она в интервью каналу Super.

«Я перестала бояться чужого мнения. Я слишком долго ждала, руководствуясь его обещаниями, что все будет хорошо, когда я приеду. Я читала комментарии людей, что я не с сыном, и мое сердце просто рвало на части, но я знала, что осталось потерпеть совсем немного, и что я делаю это ради своего ребtнка. Теперь, когда я знаю, что все обещания — пыль, я пойду до конца», — поделилась она.

Молодая мама настроена крайне серьезно: «Я развожусь, я начинаю судебный процесс в отношении моего Темы, я больше не веду никаких общих коммерческих и некоммерческих проектов с А. Кержаковым, в том числе не имею отношения к фонду «Звезды детям». И я думаю, что вы все догадываетесь, что это он действительно под прессингом заставил выложить посты, шантажируя ребенком».

Фото: instagram

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