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44-летняя Хайди Клум вышла замуж за 28-летнего гитариста?

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Хайди Клум
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Супермодель поздравляют с замужеством.

Шутка это или нет, но несколько минут назад 44-летняя Хайди Клум опубликовала свадебное фото. Она запечатлена с 28-летним гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулицем, роман с которым подтвердила недавно.

❤️

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

Поклонники модели поздравляют супермодель с замужеством: «Ого!!!», «Какие вы классные!», «Кажется, я слышу свадебный марш», «Вы поженились???», «Поздравляю!!!». Официальных комментариев пока нет.

Свой роман Клум с Каулицем перестали скрывать в середине марта. На съемках одной из телепередач они обнимались и целовались на глазах у съемочной группы.

Стоит отметить, что в последнее время Хайди выглядит просто замечательно и ведет себя крайне раскрепощенно: она выбирает смелые наряды, позирует полуобнаженной. Недавно модель похвасталась молодым любовником на Каннском кинофестивале. На Лазурном берегу они, не скрывая чувств, обнимались и целовались в кафе на глазах у посетителей. В апреле их вдвоем видели в Мексике.

Предыдущим бойфрендом Хайди был Вито Шнабель, которому сейчас приписывают роман с актрисой Эмбер Херд. Пара распалась в сентябре прошлого года из-за измены.

Фото: instagram, globallookpress

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