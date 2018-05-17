44-летняя Хайди Клум вышла замуж за 28-летнего гитариста?

Поклонники модели поздравляют супермодель с замужеством: «Ого!!!», «Какие вы классные!», «Кажется, я слышу свадебный марш», «Вы поженились???», «Поздравляю!!!». Официальных комментариев пока нет.

Свой роман Клум с Каулицем перестали скрывать в середине марта. На съемках одной из телепередач они обнимались и целовались на глазах у съемочной группы.

Стоит отметить, что в последнее время Хайди выглядит просто замечательно и ведет себя крайне раскрепощенно: она выбирает смелые наряды, позирует полуобнаженной. Недавно модель похвасталась молодым любовником на Каннском кинофестивале. На Лазурном берегу они, не скрывая чувств, обнимались и целовались в кафе на глазах у посетителей. В апреле их вдвоем видели в Мексике.

Предыдущим бойфрендом Хайди был Вито Шнабель, которому сейчас приписывают роман с актрисой Эмбер Херд. Пара распалась в сентябре прошлого года из-за измены.

Фото: instagram, globallookpress