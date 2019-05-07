«Я не терпила»: Настасья Самбурская устроила скандал в театре из-за своего увольнения

Немногим меньше месяца назад Настасья Самбурская объявила о скорой смене рода деятельности. «Возможно, вы больше не увидите меня на сцене в качестве актрисы», — предупредила она поклонников, пояснив, что планирует сосредоточиться на музыке.

Настасья планировала выходить на сцену театра, которому посвятила около десяти лет, до конца сезона — и приглашала поклонников насладиться спектаклями со своим участием. Однако что-то пошло не так, и в блоге скандальной звезды появилось открытое письмо с просьбой сдавать билеты.