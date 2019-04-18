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Настасья Самбурская рассказала о причинах увольнения из театра: «Возможно, вы больше не увидите меня на сцене в качестве актрисы»

32-летняя Настасья Самбурская решила уйти из театра и посвятить себя музыке.

В этот четверг, 18 апреля, в блоге известной актрисы Настасьи Самбурской появился видеоролик, в котором она обратилась к своим поклонникам.

«Я приняла решение уйти из театра на Малой Бронной, в котором я работала с 2008 года. Мне не удалось реализовать свой творческий потенциал в стенах этого театра. До конца сезона я играю, то есть вы можете прийти и посмотреть спектакли с моим участием. Возможно, вы больше не увидите меня на сцене в качестве актрисы. Но, вероятнее всего, увидите в качестве певицы, потому как я решила сейчас делать на это ставку и развивать вот это сове начинание», — сообщила она.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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