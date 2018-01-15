Ксения Собчак ответила на неудобный вопрос о танцах у церкви.

Сегодня, 15 января, в эфире радио «КП» кандидат в президенты России Ксения Собчак ответила на неудобный вопрос о видеоролике, который был сначала размещен, а затем удален из ее блога. На нем молодая мать с мужем и другом семьи веселятся на фоне храма. У празднующих Новый год звезд была замечена бутылка, в которой, возможно, был алкоголь.

«Я человек невоцерковленный, но верующий. Церковь — это то место, где нужно страдать? Почему, пойдя в прекрасную новогоднюю ночь в теплой одежде, пуховиках с моим мужем под прекрасную музыку Muse, нельзя танцевать? Почему мы не можем танцевать недалеко от церкви? Мы не заходим на территорию этой церкви. Мы в хорошем настроении... И церковь, она не про страдания. Она про радость», — пояснила Ксения. «А что, я там голая танцую? Подпись про "Пусси Райот" — шутка», — подчеркнула она.