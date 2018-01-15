«Я человек невоцерковленный, но верующий»: Ксения Собчак объяснила, почему танцевала у храма
Сегодня, 15 января, в эфире радио «КП» кандидат в президенты России Ксения Собчак ответила на неудобный вопрос о видеоролике, который был сначала размещен, а затем удален из ее блога. На нем молодая мать с мужем и другом семьи веселятся на фоне храма. У празднующих Новый год звезд была замечена бутылка, в которой, возможно, был алкоголь.
«Я человек невоцерковленный, но верующий. Церковь — это то место, где нужно страдать? Почему, пойдя в прекрасную новогоднюю ночь в теплой одежде, пуховиках с моим мужем под прекрасную музыку Muse, нельзя танцевать? Почему мы не можем танцевать недалеко от церкви? Мы не заходим на территорию этой церкви. Мы в хорошем настроении... И церковь, она не про страдания. Она про радость», — пояснила Ксения. «А что, я там голая танцую? Подпись про "Пусси Райот" — шутка», — подчеркнула она.
«Как включил, так и выключил... Мне воспоминания Зюганова хватило...», «Вернитесь на "Дом-2", это ваше. Хотя бы интересней будет. А политика — не ваше. Вы шоумен, а не политик», «Ксюша мне нравится, но мне не нравятся дамы, которые лезут в мужские дела. Природа накажет тех, кто будет идти против нее. У женщины другие совсем дела были во все времена», «Сына сама не растит, а как хочется руководить страной........», — пишут противники Ксении в комментариях.
«Да, Ксюша.. Очень Вам сочувствую. Публика в комментариях, мягко говоря, интеллектом не блещет», «Очень понравились логичность и конкретность. Достаточно откровенно и содержательно», «В дебатах умной Собчак равных нет», «Хорошие интервью. Особенно понравилось, как вы фактами и российскими реалиями отвечали на провокационные вопросы журналиста с КП. Еще понравились ваши слова насчет 90-х. Постоянно попрекают этой темой всех, кто имеет что-то против сложившегося режима, проводя между ними параллели в стиле "а вот в 90-е"», — поддерживают кандидата в президенты подписчики.
Фото: instagram