Выживший в морозильной камере морга ребенок скончался через пять недель

«Мы попросили отца подойти, и он тоже увидел, что ребенок плачет», — объяснил тогда распорядитель похорон. Маленький мексиканец срочно был помещен в реанимацию. Однако он не смог поправиться и скончался 27 ноября. Его похоронили 28 ноября.

Отец ребенка Сантьяго Альбино и мать Элиза обвинили врачей в халатности. Они подали жалобу в Национальную комиссию по правам человека, которая оценивает действия медиков. «Мы собираемся докопаться до истины, что на самом деле случилось при рождении Лазарито», — объяснили родители.

Ранее в Сети появилась видеозапись из больницы, на которой отец малыша разговаривает с сыном.