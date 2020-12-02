Выживший в морозильной камере морга ребенок скончался через пять недель
Малыш родился в городе Пуэбла-де-Сарагоса 21 октября на 24-й неделе беременности (при этом нормальный срок беременности на 17 недель дольше).
Медики решили, что мальчик появился на свет мертвым и отправили его в морозильную камеру морга. Отец новорожденного подписал свидетельство о смерти. О том, что ребенок жив, стало известно через шесть часов. Прибывшие забрать тело сотрудники морга заметили, что «труп» в морозильнике шевелится.
«Мы попросили отца подойти, и он тоже увидел, что ребенок плачет», — объяснил тогда распорядитель похорон. Маленький мексиканец срочно был помещен в реанимацию. Однако он не смог поправиться и скончался 27 ноября. Его похоронили 28 ноября.
Отец ребенка Сантьяго Альбино и мать Элиза обвинили врачей в халатности. Они подали жалобу в Национальную комиссию по правам человека, которая оценивает действия медиков. «Мы собираемся докопаться до истины, что на самом деле случилось при рождении Лазарито», — объяснили родители.
Ранее в Сети появилась видеозапись из больницы, на которой отец малыша разговаривает с сыном.
Фото: pixabay.com
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