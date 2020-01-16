Выпавшая из окна модель Ксения Пунтус очнулась и рассказала о трагической ночи

Знакомая Ксении — модель Алеся Кафельникова — в Instagram нагнетала обстановку, отмечая, что история странная. Сама пострадавшая не могла ответить на вопросы следствия, так как была без сознания. Ее молодой человек Андрей Баков рассказал, что о трагедии узнал только от полиции.

И теперь Ксения Пунтус пришла в сознание и рассказала о трагической ночи. Девушка призналась, что в тот вечер выпила (медики нашли в крови только алкоголь) и села на подоконник. Агентство BAZA сообщает, что у пострадавшей была такая привычка — сидеть у окна с гаджетами. В ту ночь Ксения, по ее словам, не удержалась и упала вниз. Девушка подтвердила слова Бакова о том, что он спал и не знал о случившемся.

Кстати, о трагедии с русской моделью писали даже ведущие зарубежные СМИ.