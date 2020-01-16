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Выпавшая из окна модель Ксения Пунтус очнулась и рассказала о трагической ночи

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Слайд, который
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Ксения Пунтус получила тяжелые травмы

Фото: Instagram

Девушка уже несколько дней находится в реанимации.

В ночь с 10 на 11 января 21-летняя модель Ксения Пунтус выпала из окна на третьем этаже из квартиры своего парня Андрея Бакова. Андрей — сын актрисы Анны Михалковой.

Девушка получила серьезные травмы и пролежала под окнами несколько часов, пока ее не нашел дворник. Ее срочно доставили в реанимацию, где диагностировали множественные переломы и повреждения внутренних органов.

Знакомая Ксении — модель Алеся Кафельникова — в Instagram нагнетала обстановку, отмечая, что история странная. Сама пострадавшая не могла ответить на вопросы следствия, так как была без сознания. Ее молодой человек Андрей Баков рассказал, что о трагедии узнал только от полиции.

И теперь Ксения Пунтус пришла в сознание и рассказала о трагической ночи. Девушка призналась, что в тот вечер выпила (медики нашли в крови только алкоголь) и села на подоконник. Агентство BAZA сообщает, что у пострадавшей была такая привычка — сидеть у окна с гаджетами. В ту ночь Ксения, по ее словам, не удержалась и упала вниз. Девушка подтвердила слова Бакова о том, что он спал и не знал о случившемся.

Кстати, о трагедии с русской моделью писали даже ведущие зарубежные СМИ.

Фото и видео: Instagram

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