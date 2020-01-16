Выпавшая из окна модель Ксения Пунтус очнулась и рассказала о трагической ночи
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
В ночь с 10 на 11 января 21-летняя модель Ксения Пунтус выпала из окна на третьем этаже из квартиры своего парня Андрея Бакова. Андрей — сын актрисы Анны Михалковой.
Девушка получила серьезные травмы и пролежала под окнами несколько часов, пока ее не нашел дворник. Ее срочно доставили в реанимацию, где диагностировали множественные переломы и повреждения внутренних органов.
Знакомая Ксении — модель Алеся Кафельникова — в Instagram нагнетала обстановку, отмечая, что история странная. Сама пострадавшая не могла ответить на вопросы следствия, так как была без сознания. Ее молодой человек Андрей Баков рассказал, что о трагедии узнал только от полиции.
И теперь Ксения Пунтус пришла в сознание и рассказала о трагической ночи. Девушка призналась, что в тот вечер выпила (медики нашли в крови только алкоголь) и села на подоконник. Агентство BAZA сообщает, что у пострадавшей была такая привычка — сидеть у окна с гаджетами. В ту ночь Ксения, по ее словам, не удержалась и упала вниз. Девушка подтвердила слова Бакова о том, что он спал и не знал о случившемся.
Кстати, о трагедии с русской моделью писали даже ведущие зарубежные СМИ.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!