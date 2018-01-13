Наталья Шурыгина рассказала о своих догадках.

Впрочем, сама жертва изнасилования не поддерживает версию мамы. Она не хочет вновь возбуждать уголовное дело и пытаться вернуть обидчика за решетку. Не планирует она и обвинять второго парня, хотя, предположительно, у нее есть основания это сделать. Диана стала старше, вышла замуж и хотела бы забыть эту историю.

«Летом я ездила в Ульяновск, тщательно изучала дело. У меня сложилось впечатление, что все было спланировано. <...> Когда нашли биологические следы, кровь была от Рухлина, сперма и слюни Семенова. На его одежде не было вообще никаких следов. Сразу после изнасилования он постирал ее», — сообщила женщина ведущему Дмитрию Борисову, пообещав представить доказательство своих догадок.

Сегодня в эфире программы «Пусть говорят» собрались участники скандала, вспыхнувшего год назад в Ульяновске и захватившего всю страну. 9 января 22-летний Сергей Семенов, признанный виновным в изнасиловании 16-летней Дианы Шурыгиной, вышел на свободу . Это шокировало его жертву и ее маму. Последняя выдвинула новую версию: надругательство над ее несовершеннолетней дочерью было цинично спланировано.

Напомним, что являвшемуся на тот момент студентом Семенову тогда грозило восемь лет лишения свободы. Суд сократил этот срок до трех лет, но освободился юноша спустя всего год. Он признался, что для него это стало неожиданностью, и буквально две недели назад он даже мечтать не мог о том, что совсем скоро будет гулять вне стен колонии. «Это был легкий шок. Почему так рано?», — недоумевала Шурыгина.

Сейчас Сергей планирует наладить жизнь, устроиться на работу, восстановиться в учебном заведении. Впрочем, просить прощения юноша не собирается. «Держать злобу на таких людей бессмысленно. Ничего они не поймут, ничего не осознают. Если можно было бы отвернуть время назад, я бы сделал все, чтобы избежать этой ситуации», — сказал Сергей в интервью после освобождения.

Диану сильно огорчает этот факт, а также то, что парень наслаждается свободой, радуется свалившейся на него популярности. «Надеюсь, поймешь, осознаешь, внутри себя. И больше никогда, даже если тебе будут говорить, что она никому не расскажет, даже при этом все равно не полезешь к ней, и после "нет" ты отступишь. Больше не делай это, прошу, потому что это кошмар, я все это пережила, это кошмар. Ты, конечно, козел», — обратилась она к нему. «Пусть живет, пусть идет в священники, он же хотел», — добавила она. Диана также сообщила, что готова простить обидчика, если он искренне извинится, но встречаться с ним не намерена.

Фото: кадры из эфира