«Я безумно благодарен и счастлив»: насильник Дианы Шурыгиной вышел на свободу
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22-летний Сергей Семенов, признанный виновным в изнасиловании юной жительницы Ульяновска Дианы Шурыгиной и заключенный в колонию, был досрочно освобожден.
СМИ сообщили, что Сергей Семенов, отбывавший срок за изнасилование тогда еще несовершеннолетней Дианы Шурыгиной, вышел на свободу после года заключения. Изначально парню дали 8 лет колонии обычного режима, затем срок изменили на 3 года и 3 месяца. Но благодаря примерному поведению, а также своему денежному взносу на нужды одного из детских домов Ульяновска Сергей смог освободиться раньше.
«Сейчас я просто хочу всех увидеть, хочется всего и сразу. Надо как-то успокоиться, но у меня это никак не получается. Сейчас самое главное — увидеться с близкими. Сейчас у меня цель восстановиться на учебе. Можно поступить в новый вуз, найти работу. Все остальное будет зависть от обстоятельств. Я буквально две недели назад не знал, что я дома окажусь, а тут... Все меняется очень быстро», — поделился эмоциями Семенов в интервью порталу Life.ru.
Напомним, в январе прошлого года всю страну потрясла история Дианы Шурыгиной и Сергея Семенова: уже после заключения молодого человека в тюрьму девушка рассказала в эфире ток-шоу «Пусть говорят», что с ней произошло.
Телезрители и интернет-пользователи разделились на два лагеря — одни защищали Диану, а другие больше поверили Сергею (утверждавшему, что на той злополучной вечеринке он занялся сексом с новой знакомой, получив ее согласие и не зная, что ей нет 18 лет).
Фото: Instagram, Youtube