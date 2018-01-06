22-летний Сергей Семенов, признанный виновным в изнасиловании юной жительницы Ульяновска Дианы Шурыгиной и заключенный в колонию, был досрочно освобожден.

СМИ сообщили, что Сергей Семенов, отбывавший срок за изнасилование тогда еще несовершеннолетней Дианы Шурыгиной, вышел на свободу после года заключения. Изначально парню дали 8 лет колонии обычного режима, затем срок изменили на 3 года и 3 месяца. Но благодаря примерному поведению, а также своему денежному взносу на нужды одного из детских домов Ульяновска Сергей смог освободиться раньше.

«Сейчас я просто хочу всех увидеть, хочется всего и сразу. Надо как-то успокоиться, но у меня это никак не получается. Сейчас самое главное — увидеться с близкими. Сейчас у меня цель восстановиться на учебе. Можно поступить в новый вуз, найти работу. Все остальное будет зависть от обстоятельств. Я буквально две недели назад не знал, что я дома окажусь, а тут... Все меняется очень быстро», — поделился эмоциями Семенов в интервью порталу Life.ru.