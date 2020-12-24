Врач предупредил об опасности бенгальских огней

«Из-за красящих пигментов в продуктах горения могут присутствовать агрессивные вещества, способные вызвать аллергическую реакцию, особенно у детей», — подчеркнул он. Как передает Агентство городских новостей «Москва», если они зажигаются внутри помещений, надо соблюдать элементарные правила.

Он советует не делать это вблизи источников газа, легковоспламеняющихся веществ и тканей. Бенгальские огни можно держать только за открытую часть и наклонять примерно на 30-40 градусов от себя.

Ранее психолог назвала главную ошибку женщин при подготовке к Новому году. Психотерапевт из Лондона, специализирующийся на самооценке и отношениях, Руайри Стюарт уточнила, что в это время года главное — не переоценить свои возможности, ведь в погоне за совершенством можно упустить самое главное.