Психолог назвала главную ошибку женщин при подготовке к Новому году

Не имеет значения, обернуты подарки идеально или нет, обвязаны ли они бантом. По мнению эксперта, праздничный период должен запомниться всем весельем, теплом и счастьем в кругу любимых.

«Перфекционисты возлагают на себя нереально высокие ожидания, - говорит Руайри. - Они также склонны игнорировать тот факт, что эти стандарты недостижимы, нереалистичны и во многих отношениях иррациональны, что вызывает разочарование. Они быстро находят недостатки и чрезмерно самокритичны, склонны откладывать дела на потом из страха потерпеть неудачу. Это может создать дополнительные проблемы, ведь вы все равно все сделаете, но в последнюю минуту».

Психолог считает, что таким людям непросто справиться с излишним беспокойством, но выходы всегда есть. Во-первых, нужно осознать, что идеал недостижим. «Позволяя событиям, людям и вещам быть несовершенными, вы впускаете в свою жизнь элемент чуда», - говорит специалист.