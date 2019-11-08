«Вот и сбылась твоя мечта»: Валерия и Иосиф Пригожин поздравили одного из сыновей с днем рождения

«Мальчик мой хороший, с Днем рождения тебя! Ты очень глубокий, не по годам серьезный, самостоятельный, невероятно умный, добрый и щедрый. Люблю тебя каждой своей клеточкой. Сенечка мой, если бы ты знал, как я радуюсь твоим сегодняшним успехам, горжусь тобой и верю в твое блистательное будущее. Будь здоров, пожалуйста, разумно трать свою молодую энергию (да ты по-другому и не умеешь) и будь счастлив!!!!!! Я всегда рядом», — написала звездная мама в блоге.

«Дорогой Сеня! Вот и сбылась твоя мечта стать совершеннолетним. Теперь ты сможешь брать машину на прокат и не только. Как здорово осознавать, что у тебя все еще впереди и столько всего интересного тебя ждет — жизнь это сплошные приключения, а по сему желаю, чтобы все, чем бы ты ни занимался, приносило тебе радость, удачу и удовольствие.Будь счастлив и здоров, сынок! 21 год. От всего сердца, конечно же, поздравляю маму именинника. Надеюсь, Сеня будет радовать тебя, любимая, и дальше своими успехами и всегда будет давать много поводов для гордости», — последовал ее примеру супруг.