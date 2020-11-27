Ворующая нижнее белье незнакомцев кошка устроила дома склад вещей

«Она выбирает самые странные вещи, - говорит Джорджия из Уэллса, Сомерсет. - Кошка хитрая и, кажется, никогда не попадется. Ки Ки тащит вещи по верху забора, а затем через три кошачьи откидные створки. Однажды кошка принесла нам семь пар носков за день».

Кажется, Ки Ки надо познакомить с другим котом, который предотвратил ограбление и стал звездой в Сети. 42-летний Марк Лоусон решил ограбить дом в Ноттингеме, но что-то пошло не так. На видео с камер наблюдения видно, как злоумышленник крадется на согнутых ногах к входной двери. Марка заметил пушистый кот, который сел у стеклянной двери. Рыжий хозяин дома не отводил глаз от незнакомца.

Пока грабитель придумывал план, как обойти усатую охрану, владелец недвижимости включил сигнализацию. Лоусон не успел спастись от полиции. Правоохранители скрутили его прямо на глазах у пушистого виновника провала.