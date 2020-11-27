Ворующая нижнее белье незнакомцев кошка устроила дома склад вещей
21-летняя девушка вынуждена искать в Facebook людей, у которых кошка ворует одежду. Как уточнила хозяйка хулиганки, она очень любит животное, но никак не может смириться с ее пагубной привычкой. Дело в том, что Ки Ки тащит домой нижнее белье из чужих домов и с улицы. Она уже приволокла груды носков, трусов и даже бикини от Ted Baker.
She's not even sorry https://t.co/YaDzs751Rp— Metro Lifestyle (@MetroUK_Life) November 26, 2020
По мнению девушки, усатая бандитка проникает в дома соседей через открытые окна, двери и дверцы для собак. Она никак не может понять, почему Ки Ки предпочитает нижнее белье другим сокровищам. Однако среди находок питомца были и другие – шары для жонглирования и воланы.
Со временем кошка стала «криминальным авторитетом»: ее похождения принесли титул «Непослушной Торти». Иногда животное приносит домой дорогие вещи. Тогда огорченная Джорджия принимается искать собственников в социальных сетях.
«Она выбирает самые странные вещи, - говорит Джорджия из Уэллса, Сомерсет. - Кошка хитрая и, кажется, никогда не попадется. Ки Ки тащит вещи по верху забора, а затем через три кошачьи откидные створки. Однажды кошка принесла нам семь пар носков за день».
Кажется, Ки Ки надо познакомить с другим котом, который предотвратил ограбление и стал звездой в Сети. 42-летний Марк Лоусон решил ограбить дом в Ноттингеме, но что-то пошло не так. На видео с камер наблюдения видно, как злоумышленник крадется на согнутых ногах к входной двери. Марка заметил пушистый кот, который сел у стеклянной двери. Рыжий хозяин дома не отводил глаз от незнакомца.
Пока грабитель придумывал план, как обойти усатую охрану, владелец недвижимости включил сигнализацию. Лоусон не успел спастись от полиции. Правоохранители скрутили его прямо на глазах у пушистого виновника провала.
Фото: pixabay.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!