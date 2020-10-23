Рыжий кот предотвратил ограбление и стал звездой в Сети
Фото: pixabay.com
42-летний Марк Лоусон решил ограбить дом в Ноттингеме, но что-то пошло не так. На видео с камер наблюдения видно, как злоумышленник крадется на согнутых ногах к входной двери. Марка заметил пушистый кот, который сел у стеклянной двери. Рыжий хозяин дома не отводил глаз от незнакомца.
Burglar stopped in his tracks by cat in Nottinghamshire pic.twitter.com/0vdvzAPJss— The Independent (@Independent) October 21, 2020
Пока грабитель придумывал план, как обойти усатую охрану, владелец недвижимости включил сигнализацию. Лоусон не успел спастись от полиции. Правоохранители скрутили его прямо на глазах у пушистого виновника провала.
Позже мужчина признался в попытке кражи со взломом и был приговорен к 12 месяцам лишения свободы условно. Несостоявшийся грабитель из Ноттингема также получил шестимесячный условный срок по трем пунктам обвинения в хранении краденого имущества. Однако в полиции города отказались признавать заслуги кота в поимке преступника. Полицейский Дет Кон Кристофер Копли считает, что грабителю «помешали только современные технологии».
Другого мнения придерживаются пользователи, посмотревшие ролик с горе-грабителем. По их словам, животное попалось Марку не случайно, ведь он сам «полз» к двери, изображая кота. «Он притворяется котом?» - посмеялись они. Пушистого героя назвали «сторожевым котом».
Фото: pixabay.com
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