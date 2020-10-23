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Рыжий кот предотвратил ограбление и стал звездой в Сети

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Фото: pixabay.com

В Великобритании домашний кот помог предотвратить ограбление, пишет The Independent.

42-летний Марк Лоусон решил ограбить дом в Ноттингеме, но что-то пошло не так. На видео с камер наблюдения видно, как злоумышленник крадется на согнутых ногах к входной двери. Марка заметил пушистый кот, который сел у стеклянной двери. Рыжий хозяин дома не отводил глаз от незнакомца.

Пока грабитель придумывал план, как обойти усатую охрану, владелец недвижимости включил сигнализацию. Лоусон не успел спастись от полиции. Правоохранители скрутили его прямо на глазах у пушистого виновника провала.

Позже мужчина признался в попытке кражи со взломом и был приговорен к 12 месяцам лишения свободы условно. Несостоявшийся грабитель из Ноттингема также получил шестимесячный условный срок по трем пунктам обвинения в хранении краденого имущества. Однако в полиции города отказались признавать заслуги кота в поимке преступника. Полицейский Дет Кон Кристофер Копли считает, что грабителю «помешали только современные технологии».

Другого мнения придерживаются пользователи, посмотревшие ролик с горе-грабителем. По их словам, животное попалось Марку не случайно, ведь он сам «полз» к двери, изображая кота. «Он притворяется котом?» - посмеялись они. Пушистого героя назвали «сторожевым котом».

Фото: pixabay.com

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