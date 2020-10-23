Рыжий кот предотвратил ограбление и стал звездой в Сети

Позже мужчина признался в попытке кражи со взломом и был приговорен к 12 месяцам лишения свободы условно. Несостоявшийся грабитель из Ноттингема также получил шестимесячный условный срок по трем пунктам обвинения в хранении краденого имущества. Однако в полиции города отказались признавать заслуги кота в поимке преступника. Полицейский Дет Кон Кристофер Копли считает, что грабителю «помешали только современные технологии».

Другого мнения придерживаются пользователи, посмотревшие ролик с горе-грабителем. По их словам, животное попалось Марку не случайно, ведь он сам «полз» к двери, изображая кота. «Он притворяется котом?» - посмеялись они. Пушистого героя назвали «сторожевым котом».