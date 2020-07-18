Во Франции загорелся один из крупнейших готических соборов XV века

18 июля пришли тревожные новости из Франции. В городе Нанте на западе страны загорелась одна из крупнейших готических церквей – кафедральный собор Святых Петра и Павла. Как сообщил телеканал BFMTV, сигнал о пожаре поступил примерно в 7:30 утра по местному времени (8:30 мск). AFP уточняет, что возгорание удалось локализовать, на месте находятся 104 пожарных и 45 единиц техники.

Начальник пожарной службы департамента Атлантическая Луара генерал Лоран Ферле рассказал о возможных последствиях пожара: «Орган, скорее всего, полностью уничтожен. Платформа, на которой он расположен, нестабильна и может рухнуть». Прокурор Нанта отметил, что на месте происшествия обнаружены признаки поджога.

Это уже не первый пожар в стенах собора Святых Петра и Павла – историческое здание горело в 1972 году, во время послевоенной реставрации.