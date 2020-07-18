Во Франции загорелся один из крупнейших готических соборов XV века
18 июля пришли тревожные новости из Франции. В городе Нанте на западе страны загорелась одна из крупнейших готических церквей – кафедральный собор Святых Петра и Павла. Как сообщил телеканал BFMTV, сигнал о пожаре поступил примерно в 7:30 утра по местному времени (8:30 мск). AFP уточняет, что возгорание удалось локализовать, на месте находятся 104 пожарных и 45 единиц техники.
Начальник пожарной службы департамента Атлантическая Луара генерал Лоран Ферле рассказал о возможных последствиях пожара: «Орган, скорее всего, полностью уничтожен. Платформа, на которой он расположен, нестабильна и может рухнуть». Прокурор Нанта отметил, что на месте происшествия обнаружены признаки поджога.
Это уже не первый пожар в стенах собора Святых Петра и Павла – историческое здание горело в 1972 году, во время послевоенной реставрации.
«После Собора Парижской Богоматери в огне собор Святых Петра и Павла в центре Нанта. Поддерживаю наших пожарных, которые идут на все риски, чтобы спасти эту готическую жемчужину города герцогов», — написал президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter.
Кафедральный собор Святых Петра и Павла в Нанте строился с 1434 по 1891 год. Церковь считается одной из крупнейших во Франции, ее высота всего на шесть метров меньше Собора Парижской Богоматери. Напомним, в апреле 2019 года весь мир, затаив дыхание, наблюдал за трагедией, развернувшейся в Париже, — Нотр-Дам-де-Пари охватило огнем, были повреждены несущие конструкции, полностью разрушена крыша, обрушился шпиль. Служба гражданской безопасности Франции сообщала, что тушить собор обычными способами было невозможно: если лить воду сверху, здание могло не выдержать, и падающие обломки повредили бы соседние постройки. Горящий собор тушили с воздуха около 400 пожарных. В настоящее время Собор Парижской Богоматери находится на реставрации, которую планируют завершить к 2024 году.
Фото: Globallookpress
Видео: YouTube/RT на русском
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