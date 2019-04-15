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«Плохое это знамение»: звезды скорбят о сгоревшем соборе Парижской Богоматери

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Небо Парижа стало серым от дыма

Фото: Matthias Wagner/globallookpress
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В столице Франции горит самый известный собор.

Весь мир наблюдает за трагедией, которая разворачивается в Париже. Горит здание Нотр-Дама: огнем объяты несущие конструкции, полностью разрушена крыша, обрушился шпиль, часы, небо над островом Сите, где находится собор, стало серым от дыма. Жители и гости города со слезами на глазах наблюдают за происходящим.

«Как и всем соотечественникам, мне грустно сегодня видеть, как горит часть нас», — написал президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter.

Российские звезды не смогли остаться в стороне.

«Shock......💔», — лаконично высказалась оперная певица Анна Нетребко.

«Ужас.... Сейчас большой огонь уже потушили. У всех шок», — написала актриса Алиса Хазанова.

«Сутки в Париже. Не была два года, а приехала и опять дома», — радовалась она днем.

«Такая трагедия в Париже», — скорбит балерина Анастасия Волочкова.

Звеза «Дома-2» Виктория Боня связывает случившееся с мистикой: «Плохое это знамение. Куда же мы катимся, что же будет дальше?! За 50 лет так уничтожить культуру, планету и истребить 60% животного мира на плане... такого варварства свет еще не видывал за десятки тысяч лет, друзья мои! И от осознания этого всего на душе становится тяжко. А что следующее?»

Впрочем, генеральный секретарь конфессии епископов Франции с этой версией не согласен. «Я не верю в знак свыше, считаю, что пожар связан с реставрационными работами», — цитирует его «РИА Новости».

Власти планируют восстановить здание, на это по примерным оценкам потребуется около десяти лет.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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