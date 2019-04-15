«Плохое это знамение»: звезды скорбят о сгоревшем соборе Парижской Богоматери

Весь мир наблюдает за трагедией, которая разворачивается в Париже. Горит здание Нотр-Дама: огнем объяты несущие конструкции, полностью разрушена крыша, обрушился шпиль, часы, небо над островом Сите, где находится собор, стало серым от дыма. Жители и гости города со слезами на глазах наблюдают за происходящим.

«Как и всем соотечественникам, мне грустно сегодня видеть, как горит часть нас», — написал президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter.

Российские звезды не смогли остаться в стороне.

«Shock......💔», — лаконично высказалась оперная певица Анна Нетребко.