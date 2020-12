Внучка королевы Елизаветы II Зара Тиндалл ждет третьего ребенка

«Это была хорошая неделя для меня, так как я узнал, что третий Тиндалл на подходе. Хочу, чтобы на этот раз родился мальчик: у меня уже есть две девочки. В любом случае я буду любить ребенка, будь то мальчик или девочка... Но, пожалуйста, пусть будет мальчиком! Мы еще не определились с именем: Кови или Ковина», — заявил Майк в подкасте The Good, The Bad & The Rugby.