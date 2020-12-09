Внучка королевы Елизаветы II Зара Тиндалл ждет третьего ребенка

Зара и Майк познакомились 17 лет назад на Кубке мира по регби в Австралии, куда их обоих пригласил принц Гарри. Они встречались 8 лет прежде чем решили пожениться. У пары есть еще одна дочь, малышку зовут Мия Грейс, она родилась в январе 2014 года. «Мы еще не сказали Мие, потому что знали, что она расскажет всем в школе. Теперь, когда мы сделали УЗИ, сообщим ей. Она будет этому рада, она просила еще одну сестричку или братика, так что мы исполнили ее желание. Лина растет, ей сейчас два с половиной года, она хочет кого-нибудь помладше, чтобы играть с малышом и наряжать его», — отметил Тиндалл в новом интервью.