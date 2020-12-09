Внучка королевы Елизаветы II Зара Тиндалл ждет третьего ребенка
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
«Это была хорошая неделя для меня, так как я узнал, что третий Тиндалл на подходе. Хочу, чтобы на этот раз родился мальчик: у меня уже есть две девочки. В любом случае я буду любить ребенка, будь то мальчик или девочка... Но, пожалуйста, пусть будет мальчиком! Мы еще не определились с именем: Кови или Ковина», — заявил Майк в подкасте The Good, The Bad & The Rugby.
Напомним, что в 2018-м в королевском семействе Великобритании случилось пополнение: у внучки Елизаветы II Зары Филлипс родилась дочь. Она стала вторым ребенком для Зары и Майка Тиндалл и самым крупным младенцем за последние годы в королевской семье. Малышка Лина появилась на свет в госпитале Страуд в Глостершире. Ее вес составил 4 килограмма 167 граммов. Пресс-служба королевского дворца сообщила, что отец девочки присутствовал на родах и все чувствуют себя хорошо.
Зара и Майк познакомились 17 лет назад на Кубке мира по регби в Австралии, куда их обоих пригласил принц Гарри. Они встречались 8 лет прежде чем решили пожениться. У пары есть еще одна дочь, малышку зовут Мия Грейс, она родилась в январе 2014 года. «Мы еще не сказали Мие, потому что знали, что она расскажет всем в школе. Теперь, когда мы сделали УЗИ, сообщим ей. Она будет этому рада, она просила еще одну сестричку или братика, так что мы исполнили ее желание. Лина растет, ей сейчас два с половиной года, она хочет кого-нибудь помладше, чтобы играть с малышом и наряжать его», — отметил Тиндалл в новом интервью.
Фото: Instagram, globallookpress
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