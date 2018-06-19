Самый крупный королевский малыш родился у внучки Елизаветы II Зары Филлипс

В этот понедельник, 18 июня, в главном семействе Великобритании случилось пополнение: у внучки Елизаветы II Зары Филлипс родилась дочь. Она стала вторым ребенком для Зары и Майка Тиндаллов и самым крупным младенцем за последние годы в королевской семье.

Малышка появилась на свет в госпитале Страуд в Глостершире. Ее вес составил 4 килограмма 167 граммов. Пресс-служба королевского дворца сообщила, что отец девочки присутствовал на родах и все чувствуют себя хорошо. Имя новорожденной пока держат в секрете.

Будущие родители познакомились 15 лет назад на Кубке мира по регби в Австралии, куда их обоих пригласил принц Гарри. Зара и Майк встречались 8 лет прежде чем решили пожениться. У пары уже есть одна дочь, малышку зовут Мия Грейс, она родилась в январе 2014 года и растет очень крупненькой девочкой.