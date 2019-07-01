Внучка Алисы Фрейндлих перестала скрывать пол первенца

Несколько дней назад 24-летняя внучка Алисы Фрейндлих Анна Тарасова впервые стала мамой, однако пол новорожденного она не сообщала. Теперь настало время подробностей.

«Огромное спасибо всем за поздравления! Нам очень приятно! Мы с малышкой себя прекрасно чувствуем! Будет сказано еще не мало благодарностей всем, кто был рядом, поддерживал, помогал. Но самая главная благодарность моему мужу @alexmyshinskii, который сделал все, чтобы 9 месяцев прошли легко и весело) и чья колоссальная поддержка сыграла огромную роль во время родов 💗 спасибо тебе 💗 люблю», — написала в блоге молодая мама.