Внучка Алисы Фрейндлих перестала скрывать пол первенца

Несколько дней назад 24-летняя внучка Алисы Фрейндлих Анна Тарасова впервые стала мамой, однако пол новорожденного она не сообщала. Теперь настало время подробностей.
«Огромное спасибо всем за поздравления! Нам очень приятно! Мы с малышкой себя прекрасно чувствуем! Будет сказано еще не мало благодарностей всем, кто был рядом, поддерживал, помогал. Но самая главная благодарность моему мужу @alexmyshinskii, который сделал все, чтобы 9 месяцев прошли легко и весело) и чья колоссальная поддержка сыграла огромную роль во время родов 💗 спасибо тебе 💗 люблю», — написала в блоге молодая мама.
Анна Тарасова вышла замуж за актера Алексея Мышинского в августе 2017 года, их брак был зарегистрирован в Красносельском ЗАГСе Санкт-Петербурга. Молодой человек сделал своей избраннице предложение двумя годами ранее, в 2015 году.
Анна и Алексей учились вместе в Санкт-Петербургской академии театрального искусства. Анна выбрала продюсерскую специальность, а Алексей — актерскую.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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