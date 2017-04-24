Влюбленные расписались в небольшом ЗАГСе в Санкт-Петербурге

Внучка известной актрисы Алисы Фрейндлих — 23-летняя Анна Тарасова сегодня вышла замуж. Избранником девушки стал молодой актер Алексей Мышинский.

Для росписи жених и невеста выбрали, по их признанию, самый далекий и некрасивый ЗАГС Санкт-Петербурга — Красносельский. На торжественную церемонию росписи были приглашены только друзья пары, а родственники уже поздравят новобрачных на праздничном банкете, который состоится 14 августа.

Публикация от Anna Tarasova ⭐️ (@annatarasova) Апр 24 2017 в 10:22 PDT

Напомним, некоторое время назад Анна в одном из интервью говорила, что отказывается вступать в брак без благословения знаменитой бабушки. По признанию девушки, она не знакомила своих молодых людей с Алисой Бруновной.

Как известно, Анна и Алексей учились в Санкт-Петербургской академии театрального искусства: Анна выбрала продюсерскую специальность, а Алексей — актерскую. В 2015 году молодые люди обручились.