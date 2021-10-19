Сергей Собянин ввел новые коронавирусные ограничения в Москве — кого они коснутся
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения по коронавирусу — они будут действовать для всех, кто не сделал прививку, а также не болел коронавирусом.
Так, пожилым людям придется провести дома четыре месяца — домашний режим действует для москвичей старше 60 лет.
Ограничения коснутся и работодателей — на удаленную работу придется перевести не менее 30% сотрудников, в том числе тех, кто старше 60 лет. Исключениями станут вакцинированные, переболевшие сотрудники, а также медики и работники, чье присутствие критически важно на рабочих местах.
Кроме того, в обязательном порядке придется вакцинироваться не менее чем 80% сотрудникам сферы услуг. Вакцинацию первым компонентом необходимо провести до 1 декабря 2021 года.
Сам мэр Москвы настоятельно призывает жителей не тянуть с вакцинацией.
«Пожалуйста, сделайте прививку, тем самым вы защитите свое здоровье и сможете сохранить привычный образ жизни», — обратился глава города к москвичам в своем личном блоге.
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