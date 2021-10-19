Сергей Собянин ввел новые коронавирусные ограничения в Москве — кого они коснутся

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения по коронавирусу — они будут действовать для всех, кто не сделал прививку, а также не болел коронавирусом.

Так, пожилым людям придется провести дома четыре месяца — домашний режим действует для москвичей старше 60 лет.

Ограничения коснутся и работодателей — на удаленную работу придется перевести не менее 30% сотрудников, в том числе тех, кто старше 60 лет. Исключениями станут вакцинированные, переболевшие сотрудники, а также медики и работники, чье присутствие критически важно на рабочих местах.