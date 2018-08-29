Владимир Путин изменил пенсионный возраст и объяснил необходимость реформы

Сегодня, 29 августа, Владимир Путин объявил о смягчении пенсионной реформы. Власти намерены снизить возраст выхода на пенсию для женщин с 63 лет, как было в изначальном проекте, до 60 лет в новой версии. Мужчинам же, как и было предложено ранее, пенсия будет выплачиваться с 65 лет. У многодетных матерей будут льготы в зависимости от количества детей.
«Кто-то уже думает уйти на заслуженный отдых, посвятить больше времени семье, детям, внукам. Кто-то планирует продолжать трудиться и рассчитывает на пенсию как на дополнительное подспорье. И имеет на это право, конечно. И вдруг такие перспективы отдаляются. Естественно, все это воспринимается многими людьми болезненно. Я хорошо это понимаю и разделяю эту озабоченность. Но давайте посмотрим, какие у нас есть варианты», — заявил Владимир Владимирович в ходе телеобращения.
Путин объяснил, что Россия сталкивается с итогами демографической ямы 1990-х, которая, по его словам, сопоставима с демографическими проблемами Великой отечественной войны. При этом президент заверил, что денег в бюджете для поддержания стабильности пенсионной системы достаточно.
Напомним, премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о проведении пенсионной реформы 14 июня этого года. Реформа включала в себя повышение пенсионного возраста на 8 лет для женщин и на 5 лет для мужчин. Документ уже прошел первое чтение в Госдуме.
Фото: kremlin.ru, Maksim Konstantinov, Kremlin Pool / Global Look Press
Видео: Youtube.com / Россия 24