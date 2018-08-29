Владимир Путин изменил пенсионный возраст и объяснил необходимость реформы

Сегодня, 29 августа, Владимир Путин объявил о смягчении пенсионной реформы. Власти намерены снизить возраст выхода на пенсию для женщин с 63 лет, как было в изначальном проекте, до 60 лет в новой версии. Мужчинам же, как и было предложено ранее, пенсия будет выплачиваться с 65 лет. У многодетных матерей будут льготы в зависимости от количества детей.

«Кто-то уже думает уйти на заслуженный отдых, посвятить больше времени семье, детям, внукам. Кто-то планирует продолжать трудиться и рассчитывает на пенсию как на дополнительное подспорье. И имеет на это право, конечно. И вдруг такие перспективы отдаляются. Естественно, все это воспринимается многими людьми болезненно. Я хорошо это понимаю и разделяю эту озабоченность. Но давайте посмотрим, какие у нас есть варианты», — заявил Владимир Владимирович в ходе телеобращения.