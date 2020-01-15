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Дмитрий Медведев объявил: правительство России подает в отставку

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Дмитрий Медведев

Фото: Kremlin Pool/globallookpress

Владимир Путин сформирует новый кабинет министров.

В эту среду, 15 января, на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства премьер-министр России Дмитрий Медведев сделал заявление.

«Мы, как правительство, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого (Внесения в Конституцию РФ предложенных им фундаментальных изменений, которые, по мнению Дмитрия Медведева, повлияют на баланс властей — Прим.Ред.). В этих условиях я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку», — цитирует INTERFAX.

«Надеюсь, что мы с вами в ближайшее время увидимся. Я встречусь с каждым из вас», — отреагировал Владимир Путин, приняв эту инициативу и сообщив о планах сформировать новый кабинет министров.

Нынешнее правительство под председательством Дмитрия Медведева включает 10 заместителей председателя правительства, в том числе одного первого вице-премьера, и 22 министерства. Текущий состав был сформирован 18 мая 2018 года.

Фото и видео: instagram

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