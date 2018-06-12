Путин решил баллотироваться новый президентский срок.

«Да, я буду баллотироваться на пост президента Российской Федерации», — передает его слова информационное агентство ТАСС.

На встрече с ветеранами и тружениками автозавода ГАЗ он сообщил, что планирует пойти на новый президентский срок в 2018 году.

На этом же мероприятии Владимир Владимирович высказал официальную позицию государства по поводу возможности участия российских спортсменов в Олимпиаде-2018 в Пхеньчхане.

«Мы, без всякого сомнения, не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие, если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве», — сообщил он.

Таким образом, власти не станут препятствовать олимпийцам выступать в нейтральном статусе, передает «Интерфакс». Мнения звезд и обычных граждан по этому поводу разделились.

ТАСС, со ссылкой на слова начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерала армии Валерия Герасимова, также передал, что сегодня подразделения сирийского бригадного генерала Аль-Хасана Сухела и пятого добровольческого штурмового корпуса разгромили последних членов террористической организации «Исламское государство». «На сегодняшний день территории, подконтрольной ИГИЛ, на территории Сирии не существует», — сказал он.

Фото: globallookpress