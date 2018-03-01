Владимир Путин призвал рожать больше детей для поднятия экономики страны

Глава страны Владимир Путин считает проблемы с демографией серьезным ограничением роста экономики. Поэтому президент призвал гражданок рожать как можно больше детей.

В свою очередь Владимир Владимирович пообещал, что в ближайшие несколько лет по всей России будет построено множество новых детских садов с яслями, поэтому задуматься о пополнении в семье можно уже сейчас. В целом на демографическое развитие будет выделено 3,4 триллиона рублей. Как заметил Путин, это на 40% больше, чем за предыдущие шесть лет его президентского срока.

Напомним, вчера днем в эфире одного из телеканалов прошли дебаты кандидатов в президенты. Не обошлось без скандала — лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский оскорбил Ксению Собчак, нецензурно выругавшись в ее адрес, а в ответ единственная женщина-кандидат облила своего обидчика водой.