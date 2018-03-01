Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Владимир Путин призвал рожать больше детей для поднятия экономики страны

1 / 7
Владимир Путин
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Сегодня президент РФ Владимир Путин по ежегодной традиции обратился с речью к Федеральному собранию, в которой обозначил цели правительства на будущее.

Глава страны Владимир Путин считает проблемы с демографией серьезным ограничением роста экономики. Поэтому президент призвал гражданок рожать как можно больше детей.

В свою очередь Владимир Владимирович пообещал, что в ближайшие несколько лет по всей России будет построено множество новых детских садов с яслями, поэтому задуматься о пополнении в семье можно уже сейчас. В целом на демографическое развитие будет выделено 3,4 триллиона рублей. Как заметил Путин, это на 40% больше, чем за предыдущие шесть лет его президентского срока.

Напомним, вчера днем в эфире одного из телеканалов прошли дебаты кандидатов в президенты. Не обошлось без скандала — лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский оскорбил Ксению Собчак, нецензурно выругавшись в ее адрес, а в ответ единственная женщина-кандидат облила своего обидчика водой.

Конфликт продолжился и онлайн — множество интернет-пользователей уже высказались в поддержку Ксении, но нашлись и те, кто встал на сторону Владимира Вольфовича.

Фото: Global Look Press

Гороскоп