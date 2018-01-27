Президент страны Владимир Путин обратился к российским спортсменам, которых, по его словам, страна не смогла защитить.

Сегодня на встрече с олимпийцами президент России Владимир Путин сказал напутственные слова спортсменам, направляющимся в Пхенчхан. «У нас много спортсменов едет сейчас — и опытных, и очень молодых. Все вы — люди, которые привыкли и умеют бороться. Нужно собраться. И еще одно… у нас старая песня еще с советских времен — за себя и за того парня, вот всегда об этом помните, и у вас все получится», — сказал политик.

Россия, по словам Владимира Владимировича, признает собственные «упущения, ошибки, невнимательное отношение к вещам, которые являются важными, ключевыми в современном спорте», — цитирует РИА «Новости». Президент выразил сожаление, что «спорт перемешивается с какими-то явно несвойственными и чуждыми спорту событиями, явлениями, наносными обстоятельствами, с политикой или еще с чем-то».

Однако президент отметил, что не понимает и не принимает ряд решений МОК. «Для нас некоторые вещи являются действительно странными в этой связи. Вы знаете, в отношении многих из них было заявлено, что их не допускают по совокупности обстоятельств, не связанных с допингом. Тогда возникает вопрос, с чем мы боремся? С допингом или чем-то другим?» — сказал Путин, пообещав заступиться за тех спортсменов, которые не попали на Олимпиаду, столкнувшись с неправомерными отказами.

Фото: globallookpress