Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего самолета

«Мною подписан указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского», — такими словами Владимир Путин открыл совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ, сообщает РИА Новости.

Остальные члены экипажа этим же указом награждены орденами Мужества.

Напомним, утром 15 августа в Раменском районе Московской области пассажирский лайнер, выполнявший рейс U6178 Москва-Симферополь, при наборе высоты столкнулся со стаей птиц, что спровоцировало остановку обоих двигателей. Благодаря мастерству и профессионализму экипажа самолет с убранными шасси и полными топливными баками удалось посадить на кукурузное поле, эвакуировать находившихся на его борту 226 пассажиров и избежать пожара.