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Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего самолета

Президент РФ подписал указ о награждении членов экипажа воздушного судна «Уральских авиалиний».

В пятницу, 16 августа, президент России Владимир Путин подписал указ, которым присвоены звания Героев России Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину — командиру и второму пилоту авиалайнера А321 «Уральских авиалиний», совершившего жесткую посадку на кукурузное поле недалеко от аэропорта Жуковский в Подмосковье.

«Мною подписан указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского», — такими словами Владимир Путин открыл совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ, сообщает РИА Новости.

Остальные члены экипажа этим же указом награждены орденами Мужества.

Напомним, утром 15 августа в Раменском районе Московской области пассажирский лайнер, выполнявший рейс U6178 Москва-Симферополь, при наборе высоты столкнулся со стаей птиц, что спровоцировало остановку обоих двигателей. Благодаря мастерству и профессионализму экипажа самолет с убранными шасси и полными топливными баками удалось посадить на кукурузное поле, эвакуировать находившихся на его борту 226 пассажиров и избежать пожара.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Globallookpress

Видео: YouTube

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