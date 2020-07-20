Владимир Путин перенес шествие «Бессмертного полка» на 9 мая 2021 года
«К сожалению, эпидемиологическая ситуация такова, что мы не можем прогнозировать, в какую дату это будет возможно в этом году. <...> Правильно будет перенести народное шествие "Бессмертного полка" на 9 мая следующего года, когда здоровью людей ничто не будет угрожать. И все мы пройдем в строю "Бессмертного полка", чествуя дедов и прадедов, защищавших нашу Родину в Великую Отечественную войну. Отрадно, что президент страны Владимир Владимирович Путин поддержал это предложение, понимая нашу заботу о сохранении здоровья граждан», — сообщается на сайте общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России».
Напомним, ранее президент России Владимир Путин выступил с очередным заявлением о ситуации в стране, связанной с коронавирусом. Тогда он отдал приказ о подготовке к проведению парада Победы и шествию «Бессмертного полка». «Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице России Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня. Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше — исключены. По объективным причинам не получится обеспечить жесткие требования безопасности в случае с маршем "Бессмертного полка", который объединяет в одном строю миллионы граждан. Когда по улицам наших городов идет нескончаемый людской поток, здесь уже никакой дистанции соблюсти невозможно по определению. Поэтому предлагаю тем не менее провести марш "Бессмертного полка" тоже после парада, но после другого, на месяц позже, а именно — 26 июля, а это еще один день нашей ратной славы — в День Военно-Морского Флота России», — цитировало Путина агентство ТАСС.
Фото: globallookpress / President of Russia
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