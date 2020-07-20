Владимир Путин перенес шествие «Бессмертного полка» на 9 мая 2021 года

Напомним, ранее президент России Владимир Путин выступил с очередным заявлением о ситуации в стране, связанной с коронавирусом. Тогда он отдал приказ о подготовке к проведению парада Победы и шествию «Бессмертного полка». «Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице России Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня. Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше — исключены. По объективным причинам не получится обеспечить жесткие требования безопасности в случае с маршем "Бессмертного полка", который объединяет в одном строю миллионы граждан. Когда по улицам наших городов идет нескончаемый людской поток, здесь уже никакой дистанции соблюсти невозможно по определению. Поэтому предлагаю тем не менее провести марш "Бессмертного полка" тоже после парада, но после другого, на месяц позже, а именно — 26 июля, а это еще один день нашей ратной славы — в День Военно-Морского Флота России», — цитировало Путина агентство ТАСС.