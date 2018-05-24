Владимир Путин очаровал Брижит Макрон во время встречи в Санкт-Петербурге

Владимир Путин давно претендует на титул самого романтичного политика: он чрезвычайно галантен с дамами, любит дарить им цветы. На этот раз «жертвой» обаяния президента России стала супруга президента Франции Брижит Макрон, которая прибыла с мужем на Петербургский международный экономический форум.

При встрече Владимир Владимирович вручил жене Эммануэля Макрона роскошный букет — почти такой же нежный, как вызвавший массу разговоров букет для Ангелы Меркель.