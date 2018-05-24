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Владимир Путин очаровал Брижит Макрон во время встречи в Санкт-Петербурге

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Российский политик дарит женщинам цветы, но не всегда это радует прессу.

Владимир Путин давно претендует на титул самого романтичного политика: он чрезвычайно галантен с дамами, любит дарить им цветы. На этот раз «жертвой» обаяния президента России стала супруга президента Франции Брижит Макрон, которая прибыла с мужем на Петербургский международный экономический форум.

При встрече Владимир Владимирович вручил жене Эммануэля Макрона роскошный букет — почти такой же нежный, как вызвавший массу разговоров букет для Ангелы Меркель.

Этот визит в Россию стал первым для президента и первой леди Франции. Они прилетели на два дня. В четверг лидеры двух стран обсудили в Константиновском дворце актуальные вопросы, франко-российское сотрудничество, приняли участие в совместной пресс-конференции. Завтра у них насыщенная программа: посещение памятника жертвам блокады Ленинграда на Пискаревском мемориальном кладбище, экономический форум, гала-ужин в Екатерининском дворце.

Фото: globallookpress

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