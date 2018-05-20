Цветы для Меркель: почему джентльменский жест Путина сочли оскорблением

В пятницу, 18 мая, в ходе очередной рабочей встречи Владимир Путин подарил Ангеле Меркель букет нежных роз. Джентльменский жест не оценили германские СМИ. Они сочли его оскорбительным по отношению к канцлеру ФРГ.

«Выглядит как проявление вежливости, но на самом деле это оскорбление», — пишет немецкое издание Bild, освещавшее мероприятие.

Редактор пояснил: президент «хотел напомнить канцлеру, что она женщина». Мировые лидеры должны не дарить друг другу букеты, а жать друг другу руки, — подчеркивает он.