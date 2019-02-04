Владимир Познер поддержал Ксению Собчак: «Почему общество прощает мужчине то, что не прощает женщине?»

В субботнем эфире программы «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым 37-летняя Ксения Собчак рассказала об отношениях с 46-летним Максимом Виторганом. Реплики молодой мамы обсуждают многие, исключением не стали и друзья Владимира Познера.

«Вчера я был в одной компании, где горячо обсуждали драку Виторгана с Богомоловым и кто-то рассказал там о том, что Собчак то ли на "Дожде", то ли еще в какой-то программе, высказалась в том роде, что если мужчина гуляет, то его называют "мачо", а если женщина гуляет, то ее называют... ну, в общем, наверное, вы догадались. Так считает Собчак и говорит, что это неправильно. И вы знаете, я с ней совершенно согласен. Почему общество прощает мужчине то, что не прощает женщине? И даже восхищается им, а ее осуждает. Думаю, в этом роль сыграла религия. Вот заповедь "Не возжелай жену соседа твоего" — это существует, а вот заповедь "Не возжелай мужа соседки твоей" — этого почему-то не существует. Я как биолог по образованию могу сказать вам, что вообще мы, люди, полигамны, а не моногамны. Как мужчины, так и женщины. И в этом смысле природа сделала нас равными. Словом, Ксения Собчак затронула важный вопрос, над которым я предлагаю вам подумать. И вообще можно даже и поспорить, этот вопрос того стоит», — рассказал телеведущий в блоге.