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Владимир Познер поддержал Ксению Собчак: «Почему общество прощает мужчине то, что не прощает женщине?»

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я выбрал вместо рекламы.
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Владимир Познер

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84-летний Познер высказался на тему, которую обнажил скандал с трио Виторган-Богомолов-Собчак.

В субботнем эфире программы «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым 37-летняя Ксения Собчак рассказала об отношениях с 46-летним Максимом Виторганом. Реплики молодой мамы обсуждают многие, исключением не стали и друзья Владимира Познера.

«Вчера я был в одной компании, где горячо обсуждали драку Виторгана с Богомоловым и кто-то рассказал там о том, что Собчак то ли на "Дожде", то ли еще в какой-то программе, высказалась в том роде, что если мужчина гуляет, то его называют "мачо", а если женщина гуляет, то ее называют... ну, в общем, наверное, вы догадались. Так считает Собчак и говорит, что это неправильно. И вы знаете, я с ней совершенно согласен. Почему общество прощает мужчине то, что не прощает женщине? И даже восхищается им, а ее осуждает. Думаю, в этом роль сыграла религия. Вот заповедь "Не возжелай жену соседа твоего" — это существует, а вот заповедь "Не возжелай мужа соседки твоей" — этого почему-то не существует. Я как биолог по образованию могу сказать вам, что вообще мы, люди, полигамны, а не моногамны. Как мужчины, так и женщины. И в этом смысле природа сделала нас равными. Словом, Ксения Собчак затронула важный вопрос, над которым я предлагаю вам подумать. И вообще можно даже и поспорить, этот вопрос того стоит», — рассказал телеведущий в блоге.

Ситуацию в семье Ксении Собчак мужчина предпочитает не комментировать.

«В последнее время одна из самых обсуждаемых тем, касается Ксении Собчак, Максима Виторгана и Константина Богомолова. Понять, почему это так интересует всех, — ну если не всех, то очень многих, — честное слово, я не могу. Я могу сказать то же самое по поводу необыкновенного интереса публики к личной жизни принца Гарри и Меган Маркл. Наверное, существует объяснение, почему это так всех привлекает, но мне пока что никто не дал какое-то убедительное объяснение. Мне кажется это очень странным — внимание к жизни селебритис так называемых, знаменитостей, меня всегда удивляет», — считает он.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: Anatoly Lomohov/globallookpress, instagram

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