Ксения Собчак прокомментировала отношения с Максимом Виторганом и рассказала, зачем иногда нужен «третий лишний»

Подробности отношений с мужем и мотивы встреч с Константином Богомоловым героиня шоу выносить на всеобщее обозрение отказывается: «Пусть обсуждают, что я могу сказать. Я точно не готова это обсуждать. И уверена, что вы, как человек приличный, точно не будете это со мной обсуждать. <...> Я абсолютно против ханжества. Но есть границы (и каждый человек сам ставит эти границы) того, что для него неприемлемо. Есть аспекты в моей личной жизни, которые для меня закрыты, они для меня болезненны. Это какие-то очень личные вещи, которые я просто не считаю возможным обсуждать с большим количеством людей», — отрезала она. Однако порассуждать на тему отношений мужчины и женщины журналистка оказалась не прочь.

На вопрос ведущего о несостоявшейся свадьбе с олигархом Александром Шустеровичем и о том, что может расстроить отношения, Ксения Собчак ответила: одной из причин стала ее влюбленность в другого человека, но не она стала причиной разрыва. «Невозможно — и я абсолютно уверена, особенно сейчас, когда мне 37 лет, разные периоды были в жизни, и сейчас у меня довольно сложный период — я могу сказать одно: невозможно разрушить отношения. Никто не может этого сделать. Когда люди по-настоящему любят друг друга и у них все хорошо, никто не может прийти, никакая роковая разлучница или разлучник, и что-то сломать, это невозможно. Это только так происходит в дешевых, действительно, комедиях. В реальности происходит иначе: ты теряешь человека, ты перестаешь его любить, так тоже иногда бывает — и тогда этот вакуум заполняется. И очень часто, и кстати вот та история, которую мы сейчас вспомнили, это одна из таких историй. Человек, которого ты встречаешь потом, он просто средство, транспорт, который может вывезти тебя из ситуации, вывести тебя из отношений, так тоже очень часто бывает. И... иногда просто бывает так, что любовь проходит. Это не значит, что это были плохие отношения, это не значит, что они были неудачные, просто все заканчивается», — считает звезда. Люди, которые могут стать «третьими лишними» в такой период, иногда приносят пользу.

«А вы помните этот момент, когда вы смотрите на еще недавно любимого человека, в котором видели свое счастье, будущее, с которым думали построить большую долгую семью, и понимаете, что все, любви нет. Как это?», — задал ведущий еще один «острый» вопрос.

«Мне кажется, не бывает никакого момента. Бывает какой-то этап жизни, когда начинают происходить вещи, которые тебе не нравятся. И нормальные люди об этом говорят. Вопрос в том, способен ли другой человек это услышать. Сможете ли вы найти компромисс в этой ситуации. Сможете ли вы решить эти проблемы, или не сможете. Все проблемы можно наверное так или иначе попробовать решить. Но не все решаются. Иногда, например, у людей могут быть совершенно разные взгляды на какую-то фундаментальную для обоих вещь. Тогда эту проблему не решить. Если человек убежден в чем-то одном, а ты в совершенно в другом, у вас непримиримая будет вражда, вы будете бесконечно сталкиваться. Это очень важно просто понять, есть ли эта зона компромисса. Если ее нет, то нужно расставаться», — рассуждает Ксения.

На вопрос, есть ли «зона компромисса» с нынешним супругом, Ксения ответила: «Максим навсегда в моей жизни останется, независимо от того, вместе мы или не вместе, он навсегда останется человеком родным, очень близким, папой нашего любимого сына. И в этом смысле мы навсегда с ним родственники и навсегда близкие люди, и мне кажется, это очень важно. У Максима есть например дети от предыдущего брака, замечательные Полина и Даня, с которыми, я надеюсь, мы дружим и имеем хорошие отношения, предыдущая жена Вика, с которой я знакома, мы вместе проводим время, вместе отдыхаем. Мне кажется, независимо от проблем, которые у людей есть, и возможности или невозможности их решить, нужно оставаться людьми и уметь сохранять близкие и теплые отношения».

О том, что «в случае если» она скажет сыну, звездная мама не задумывалась: «Я, честно говоря, не знаю, о чем сейчас вам сказать. Я могу сказать, что я точно сделаю все, чтобы Платон был счастлив, чтобы он был любим, знал, что у него есть прекрасный папа и есть замечательная мама, и они его очень-очень любят. Это мы точно сможем сделать и это точно в наших силах», — заверила Собчак.

Отказываясь комментировать происходящее, Ксения отметила, что когда она выходила замуж за Максима, все вокруг писали, что это пиар: «Мы ничего не отвечали, потому что отвечать на какие-то странные домыслы людей бессмысленно, ты все равно ничего никому не докажешь. Нам это не нужно, мы живем своей жизнью, мы знаем как на самом деле. Любовь она так развивается, появляется ребенок, бывают разные обстоятельства. Иногда, понимаете, тоже бывают ситуации, в которые если заканчиваются отношения, как я уже говорила, это не значит, что они были неудачные. Это просто значит, что в жизни все приходит к логическому завершению, это тоже часть жизни. Это очень личная тема, я не вполне готова об этом говорить, тем более здесь сегодня нет Максима. Единственное, что я могу сказать точно, что я всегда была откровенна и честна с моим мужем. Все, что у нас происходит, он точно понимает, что происходит, и это для меня очень важный момент».

«Счастливы ли вы — вот главный вопрос. И я могу ответить — да, я очень сейчас счастлива», — улыбнулась она в финале передачи.

Эммануил Виторган тоже смотрел эфир и поддержал Ксению в блоге: